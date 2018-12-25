Объявивший о завершении карьеры биатлонист Антон Шипулин пожаловался на двойные стандарты для российских спортсменов. Его слова приводит kp.ru

Шипулин назвал сегодняшний спорт грязным. По словам биатлониста, раньше он верил в чистоту спорта и светлые намерения соперников и считал, что спорт и политика — разные вещи, а сейчас убедился, что это не так.

Биатлонист заявил, что его угнетают беспочвенные обвинения со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и других международных организаций. «Сейчас мы видим двойные стандарты для российских спортсменов и для тех, кто с другой стороны», — добавил он.

Ранее 25 декабря Шипулин объявил о завершении карьеры. По словам спортсмена, на его решение повлияли подозрения в применении допинга и проблемы со здоровьем.

В начале декабря австрийская полиция нанесла визит Шипулину и ряду российских биатлонистов. Всем им предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года. Шипулин назвал обвинения бредом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!