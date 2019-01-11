Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира-2018/2019 в немецком Оберхофе. Его слова приводит TV2.

«Я расстроен, что Логинов победил. Я могу принять, что ему разрешили соревноваться, но уважать его не собираюсь. Он никогда не извинялся за употребление допинга — и не получит моего уважения. Мы должны быть справедливыми. Сегодня он выиграл и выглядел сильнее, чем раньше. Но его победа — позор», — заявил Фуркад.

11 января Логинов завоевал золото в спринте, опередив норвежца Йоханнеса Бе и шведа Себастьяна Самуэльссона. Фуркад занял седьмое место по итогам гонки.

С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов отбывал дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина. После окончания дисквалификации некоторые спортсмены выступали против его возвращения в спорт. В частности, Фуркад отказался пожимать биатлонисту руку во время награждения сборной России на ЧМ-2017, а Самуэльссон призывал россиянина уйти из спорта.

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