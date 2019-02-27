Иностранных лыжников поймали за переливанием крови на чемпионате мира

Австрийская полиция задержала пятерых спортсменов в рамках дела об употреблении и распространении допинга на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде. Об этом говорится в сообщении Федеральной полиции страны.

В ведомстве сообщили, что были задержаны пять лыжников: двое из Австрии, один из Казахстана и двое из Эстонии. Отмечается, что речь идет о расследовании деятельности глобальной допинговой сети.

По информации АР, один из спортсменов, арестованных перед началом мужской индивидуальной гонки, делал себе переливание крови.

На старт мужской индивидуальной гонки не вышли австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу, а также спортсмен из Казахстана Алексей Полторанин. Победителем соревнований стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю.

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