Российский лыжник уступил три секунды в борьбе за золото чемпионата мира

Российский лыжник Александр Бессмертных завоевал серебро в гонке на 15 километров классическим стилем на чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Победителем соревнований стал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, прошедший дистанцию за 38 минут и 22,6 секунды. Бессмертных отстал от лидера на 2,9 секунды. На третьем месте расположился финн Ииво Нисканен (+20,4 секунды).

Еще один россиянин Андрей Ларьков занял четвертое место, Александр Большунов — восьмое, Максим Вылегжанин — 33-е.

Серебро Бессмертного стало третьим для мужской сборной России на этом чемпионате мира. До этого медали выигрывали Большунов и Глеб Ретивых.

Соревнования завершатся 3 марта.

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