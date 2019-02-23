Российский лыжник уступил долю секунды в борьбе за золото чемпионата мира

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в скиатлоне на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Об этом сообщает ТАСС.

Гонка на 30 километров завершилась победой норвежца Шура Рете на фотофинише. Он преодолел дистанцию за 1 час 10 минут 21,8 секунды, Большунов уступил сопернику 0,1 секунды. Третьим финишировал Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) с отставанием в 12,3 секунды.

В десятку сильнейших также попал россиянин Сергей Устюгов, который занял девятое место.

Ранее 23 февраля бронзу в скиатлоне завоевала россиянка Наталья Непряева. Она проиграла двум норвежкам — Терезе Йохауг (золото) и Ингвильд Остберг (серебро).

Чемпионат мира завершится 3 марта.

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