Российский лыжник уступил долю секунды в борьбе за золото чемпионата мира

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в скиатлоне на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Об этом сообщает ТАСС.
Гонка на 30 километров завершилась победой норвежца Шура Рете на фотофинише. Он преодолел дистанцию за 1 час 10 минут 21,8 секунды, Большунов уступил сопернику 0,1 секунды. Третьим финишировал Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) с отставанием в 12,3 секунды.
В десятку сильнейших также попал россиянин Сергей Устюгов, который занял девятое место.
Ранее 23 февраля бронзу в скиатлоне завоевала россиянка Наталья Непряева. Она проиграла двум норвежкам — Терезе Йохауг (золото) и Ингвильд Остберг (серебро).
Чемпионат мира завершится 3 марта.
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