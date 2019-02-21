Устюгова дисквалифицировали за перепалку с норвежским лыжником

Российского лыжника Сергея Устюгова дисквалифицировали после полуфинальной спринтерской гонки на чемпионате мира. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Лыжник был наказан за конфликт с норвежцем Йоханнесом Клебо. Результаты Устюгова (9-е место) были аннулированы.

Ранее 21 февраля Устюгов устроил стычку с Клебо после финиша спринта. Во время гонки норвежец умышленно подрезал Устюгова, в результате россиянин не попал в финал. После соревнований Устюгов толкнул норвежца, выяснил с ним отношения на повышенных тонах и похлопал по щекам.

В итоге победителем спринта стал Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, на третьем расположился россиянин Глеб Ретивых. Его бронза стала для сборной России первой на чемпионате мира.

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