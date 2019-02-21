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Норвежский лыжник подрезал Устюгова и спровоцировал перепалку

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Йоханнес Клебо и Сергей Устюгов

Российский лыжник Сергей Устюгов устроил стычку с норвежцем Йоханнесом Клебо после финиша спринта в полуфинале чемпионата мира по лыжным гонкам. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

Во время гонки Клебо умышленно подрезал Устюгова, в результате россиянин занял в забеге пятое место и не попал в финал. После соревнований Устюгов толкнул норвежца, выяснил с ним отношения на повышенных тонах и похлопал по щекам.

Российский лыжник в эфире «Матч ТВ» заявил, что после гонки у него сдали нервы. Он отметил, что Клебо умышленно подрезал его. «Если бы шел кто-то другой, думаю, что такого бы не было», — добавил спортсмен.

Победителем спринта стал Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, на третьем расположился россиянин Глеб Ретивых. Его бронза стала для сборной России первой на чемпионате мира.

Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом Игр 2018 года.

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