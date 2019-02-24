Российские лыжники завоевали серебро чемпионата мира

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли второе место в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Результаты соревнований доступны на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Победителями стали норвежцы Эмиль Иверсен и Йоханнес Клэбо, прошедшие дистанцию за 18 минут и 49,8 секунды. Россияне отстали от соперников на 1,88 секунды. На третьем месте расположились итальянцы Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино (+4,03).

23 февраля Большунов занял второе место в скиатлоне на чемпионате мира. Победителем стал норвежец Шур Рете. После соревнований Большунов назвал его поведение неспортивным.

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