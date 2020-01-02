Норвежский лыжник Клэбо отреагировал на приглашение на водку от Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клэбо ответил отказом на приглашение россиянина Александра Большунова попробовать в отеле торт и водку. Инцидент произошел после гонки свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Слова лыжника приводит Expressen.

«Большунов всегда весел, когда у него все хорошо, и раздает приглашения направо и налево», — сказал Клэбо. При этом россиянин заметил, что так и не дождался норвежца на вечеринке.

Празднование было посвящено дню рождения Большунова. 31 декабря лыжнику исполнилось 23 года. «Я им очень разочарован. Я чуть не плакал часа три, пытаясь заполучить его к нам в отель», — сказал россиянин. Гонка свободным стилем состоялась так же 31 декабря. Победил россиянин Сергей Устюгов, Большунов стал третьим, Клэбо 17-м.

1 января Большунов победил в гонке преследования на том же этапе «Тур де Ски». Серебро досталось Устюгову, а бронза — финну Ииво Нисканену. Клэбо занял десятое место.

Устюгов лидирует в общем зачете многодневки, Большунов идет вторым, а Клэбо третьим. Норвежец является действующим чемпионом «Тур де Ски».

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