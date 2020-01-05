Россиянин Большунов выиграл гонку «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем многодневки «Тур де Ски», прошедшей в итальянском Валь-ди-Фьемме. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен стал четвертым в масс-старте, который был последним этапом гонки. Он отстал от победившего норвежца Симена Крюгера на 22,5 секунды, однако опередил лидировавшего в общем зачете Йоханнеса Клэбо, который стал лишь 21-м с отставанием от лидера в 1 минуту 32,3 секунды.

Второе место в общем зачете «Тур де Ски» вслед за Большуновым занял еще один россиянин Сергей Устюгов. В масс-старте он занял шестое место.

У женщин первое место на «Тур де Ски» заняла норвежка Тереза Йохауг. Второй в общем зачете стала россиянка Наталья Непряева.

«Тур де Ски» проходил с 28 декабря по 5 января.

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