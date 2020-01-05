Российский лыжник Большунов оценил победу на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов после победы в многодневке «Тур де Ски» рассказал в эфире Первого канала, что у него еще остались силы. Кроме того, он оценил сложность последней гонки, прошедшей в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Спортсмен признался, что боялся выходить вперед по ходу масс-старта, потому что понимал, что «гора очень сложная и ошибок не прощает». Большунов добавил, что это был его день. «Даже силы остались, особенно если сравнивать с тем, как я на эту гору забирался в предыдущие два года», — вспомнил лыжник.

Большунов занял четвертое место в масс-старте, однако на дистанции обошел лидировавшего в общем зачете норвежца Йоханнеса Клэбо. Это позволило россиянину выиграть «Тур де Ски». Второе место занял еще один россиянин — Сергей Устюгов.

У женщин первое место на «Тур де Ски» заняла норвежка Тереза Йохауг. Второй в общем зачете стала россиянка Наталья Непряева.

«Тур де Ски» проходил с 28 декабря по 5 января.

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