Большунова оставили без заслуженного Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов, выигравший общий зачет Кубка мира, остался без заслуженного трофея. Об этом он рассказал ТАСС.

«Просто оборвали праздник, не дали попраздновать, Кубка нет», — заявил Большунов. Он добавил, что не испытывает никаких эмоций. «Непонятно пока, когда вручат Большой хрустальный глобус», — подчеркнул лыжник. Россиянин также отметил, что теперь нацелится на победу в новом сезоне.

Отменить заключительные этапы Кубка мира, на которых лыжник должен был получить трофей, было решено из-за распространения коронавируса.

11 марта стало известно, что Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Вслед за ним в рейтинге расположились норвежцы Йоханнес Клебо, Пол Голберг, Симен Крюгер и Шур Рете.

Большунов стал первым российским лыжником, победившим в турнире. В истории отечественного лыжного спорта он стал третьим спортсменом, добившимся такого успеха: обладателями Кубка мира становились также советские лыжники Александр Завьялов и Владимир Смирнов.

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