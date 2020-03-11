Норвежцев заподозрили в трусости после победы Большунова на Кубке мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заподозрила норвежских лыжников, отказавшихся от участия в североамериканских этапах Кубка мира из-за угрозы коронавируса, в трусости. Ее слова передает Sport24.

«Не знаю, чего они там боятся. Мое мнение, они не привыкли проигрывать, а тут хорошая причина — коронавирус», — заявила Вяльбе. Она подчеркнула, что отказ норвежцев от участия — это «их проблемы», а победа россиянина Александра Большунова в общем зачете мировой серии заставляет ее испытывать гордость.

Ранее 11 марта стало известно, что Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Вслед за ним расположились норвежцы Йоханнес Клебо, Пол Голберг, Симен Крюгер и Шур Рете, которые не выступят на заключительных этапах серии. Старты пройдут в канадских Квебеке и Кэнморе, а также в американском Миннеаполисе.

Большунов стал первым российским лыжником, победившим в турнире. В истории отечественного лыжного спорта он стал третьим спортсменом, добившимся такого успеха: обладателями Кубка мира становились также советские лыжники Александр Завьялов и Владимир Смирнов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!