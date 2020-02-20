Вяльбе отреагировала на нечестные действия норвежца по отношению к Большунову

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на действия норвежского лыжника Симена Крюгера, наехавшего на лыжу россиянина Александра Большунова во время третьего этапа «Ски Тура». Ее слова приводит ТАСС.

Вяльбе назвала действия Крюгера неспортивной борьбой. «Лично мое мнение — надо проигрывать достойно, нельзя так. Они уже не знают, что и придумать, это некрасиво, спорт — это не только первые места, но и красивая борьба, когда все интересно», — добавила она.

18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал. Победителем гонки стал другой норвежец Йоханнес Клебо.

В данный момент Большунов возглавляет общий зачет Кубка мира с 1810 очками. Клебо отстает от него на 486 очков.

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