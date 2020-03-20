Большунов рассказал об обиде на норвежских соперников

Российский лыжник Александр Большунов, досрочно ставший победителем общего зачета Кубка мира сезона-2019/2020, в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал об обиде на норвежских соперников.

По словам Большунова, он узнал о победе на тренировке в Канаде, так как норвежская сборная не прилетела на этап Кубка мира из-за распространения коронавируса. «Что касается первых эмоций, то я реально обиделся, потому что ребята, с которыми я постоянно соперничаю, просто взяли и не приехали ко мне на праздник, чтобы за меня порадоваться», — заявил лыжник.

11 марта стало известно, что Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Через три дня спортсмен рассказал, что его оставили без трофея и не дали отпраздновать победу.

Большунов стал первым российским лыжником, победившим в турнире. В истории отечественного лыжного спорта он стал третьим спортсменом, добившимся такого успеха: обладателями Кубка мира становились также советские лыжники Александр Завьялов и Владимир Смирнов.

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