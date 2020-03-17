Оставленный без заслуженного Кубка мира Большунов сделал свой трофей

Российский лыжник Александр Большунов, выигравший общий зачет Кубка мира в сезоне-2019/2020, сделал свой Большой хрустальный глобус. Фотографиями с похожим трофеем он поделился в Instagram.

«Наконец-то он у меня», — написал спортсмен, который так и не может получить заслуженный трофей. Последние этапы Кубка мира, на которых Большунову должны были вручить кубок, отменили из-за коронавируса.

Наконец-то он у меня🤩🤪🥳 Фото опубликовано @san_sanych_bolshunov

О том, что его оставили без кубка, россиянин рассказал 14 марта. Он пожаловался на то, что ему «не дали попраздновать», и отметил, что не испытывает сейчас никаких эмоций.

11 марта стало известно, что Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Вслед за ним в рейтинге расположились норвежцы Йоханнес Клебо, Пол Голберг, Симен Крюгер и Шур Рете.

Большунов стал первым российским лыжником, победившим в турнире. В истории отечественного лыжного спорта он стал третьим спортсменом, добившимся такого успеха: обладателями Кубка мира становились также советские лыжники Александр Завьялов и Владимир Смирнов.

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