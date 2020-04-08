Сборную Норвегии заподозрили в страхе перед Большуновым

Бывший старший тренер спринтерской группы сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский заподозрил сборную Норвегии в страхе перед Александром Большуновым. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Каминский прокомментировал желание норвежца Йоханнеса Клебо изменить план подготовки к новому сезону и вернуться в спринтерскую группу. По его словам, соперники не учли, что с Большуновым придется бороться и на длинных дистанциях, и теперь попытаются исправить ситуацию.

«Они, видимо, хотят подготовить спортсмена, который будет финишировать в эстафете. Боятся проиграть на Олимпийских играх Большунову», — заявил он. Специалист добавил, что в сборной Норвегии наверняка уже проанализировали результаты сезона, в котором Клебо уступил россиянину в общем зачете Кубка мира.

О том, что Большунов досрочно выиграл общий зачет мировой серии, стало известно 11 марта. Он стал первым российским лыжником, победившим в турнире. Позднее Большунов рассказал, что после победы получил СМС-сообщение от норвежского лыжника Шура Рете.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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