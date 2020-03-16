Большунов рассказал об СМС от норвежского соперника после победы на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о том, как его поздравил норвежский лыжник Шур Рете после победы в общем зачете Кубка мира. Его слова приводит ТАСС.

По словам Большунова, от норвежской команды он получил лишь одно поздравление. «Между прочим, поздравил только Шур Рете. Прислал СМС», — заметил лыжник.

Также Большунов рассказал о планах провести совместные сборы с другим норвежцем, Йоханнесом Клебо. Планировалось, что они состоятся после канадских этапов Кубка мира. «Но, похоже, в этом году из-за этого коронавируса не получится», — заключил он.

14 марта Большунов заявил, что ему не вручили заслуженный Кубок мира. Россиянин должен был получить трофей на заключительных этапах мировой серии, но их отменили из-за распространения коронавируса.

О том, что Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира, стало известно 11 марта. Он стал первым российским лыжником, победившим в турнире. В истории отечественного лыжного спорта он стал третьим спортсменом, добившимся такого успеха: обладателями Кубка мира становились также советские лыжники Александр Завьялов и Владимир Смирнов.

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