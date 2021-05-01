Пострадавших в ДТП в Ставрополье детей эвакуируют в Москву

Нескольких человек, пострадавших в ДТП в Ставрополье, эвакуируют в Москву. Об этом пишет Минздрав России на своем сайте.

Речь идет о шестерых детях и одном взрослом. Их перевезут на самолете МЧС. Такое решение приняли после консультаций, проведенных с бригадой федеральных специалистов.

«Вся необходимая медицинская помощь будет оказана в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Минздрава России, и Российской детской клинической больнице РНИМУ имени Пирогова Минздрава России», — говорится в заявлении.

Крупное ДТП на Ставрополье с участием грузовика и микроавтобуса произошло 30 апреля. В аварию попала юношеская женская команда по баскетболу. Изначально сообщалось о шести погибших детях, однако позднее стало известно, что одного ребенка удалось спасти. Пострадали 18 человек. Как сообщили в областной федерации баскетбола, соревнований, на которые ехала команда, нет в календаре, турнир не был согласован. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку.