Семьям погибших в ДТП на Ставрополье детей выплатят по миллиону рублей

Всем семьям детей, погибших в крупном ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на Ставрополье, выплатят по миллиону рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-службы администрации, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уже провел оперативное совещание, посвященное трагедии. Он заявил, что семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь.

Кроме выплат родственникам погибших, выплаты предоставят и семьям пострадавших: они получат по 200 тысяч рублей. Дополнительно семьям пострадавших также выплатят по 200 тысяч рублей.

Крупное ДТП на Ставрополье с участием грузовика и микроавтобуса произошло 30 апреля. В аварию попала юношеская женская команда по баскетболу. Изначально сообщалось о шести погибших детях, однако позднее стало известно, что одного ребенка удалось спасти. Пострадали 18 человек. Как сообщили в областной федерации баскетбола, соревнований, на которые ехала команда, нет в календаре, турнир не был согласован. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку.