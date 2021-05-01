Россия
 
Последние новости
Врач назвал способы лечения алкогольного отравления
Момент смертельной аварии с детьми в Ставрополье попал на видео
Эксперт назвал россиянам способ защититься от нового вида мошенничества
Украина попросила США назначить спецпредставителя по Донбассу
Россиян предупредили о скором росте цен на бензин
Полицейские пришли в отделения «Спид.Центра» Красовского из-за фильма про геев
Плющенко рассказал о «приличном банковском счете» Трусовой
Московского полицейского на BMW задержали с наркотиками 
Доллару предрекли обрушение из-за России
Новости партнеров
Прослушать новость

Семьям погибших в ДТП на Ставрополье детей выплатят по миллиону рублей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ГИБДД МВД России / РИА Новости

Всем семьям детей, погибших в крупном ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на Ставрополье, выплатят по миллиону рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-службы администрации, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уже провел оперативное совещание, посвященное трагедии. Он заявил, что семьям пострадавших и погибших будет оказана помощь.

Кроме выплат родственникам погибших, выплаты предоставят и семьям пострадавших: они получат по 200 тысяч рублей. Дополнительно семьям пострадавших также выплатят по 200 тысяч рублей.

Крупное ДТП на Ставрополье с участием грузовика и микроавтобуса произошло 30 апреля. В аварию попала юношеская женская команда по баскетболу. Изначально сообщалось о шести погибших детях, однако позднее стало известно, что одного ребенка удалось спасти. Пострадали 18 человек. Как сообщили в областной федерации баскетбола, соревнований, на которые ехала команда, нет в календаре, турнир не был согласован. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на Ставрополье детей
Раскрыты подробности о состоянии попавших в ДТП на Ставрополье детей
Два человека погибли в ДТП с опрокинувшимся автобусом на российской трассе