Раскрыты подробности о состоянии попавших в ДТП на Ставрополье детей

Раскрыты подробности о состоянии детей, попавших в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на Ставрополье. Информация появилась в Telegram-канале LIFE SHOT.

По данным канала, восьмерых пострадавших девочек перевели в Детскую краевую клиническую больницу, все они находятся в тяжелом состоянии.

Еще одного пострадавшего ребенка оставили под наблюдением врачей в районном медучреждении. Известно, что среди пострадавших есть дети 2008, 2009 и 2012 года рождения.

Ранее в ГИБДД назвали предварительную причину смертельного ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на Ставрополье. По предварительной информации, причиной стало нарушение правил дорожного движения третьей машиной — автомобилем ВАЗ.

30 апреля на Ставрополье произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. В ДТП попала юношеская женская команда по баскетболу. Изначально сообщалось о шести погибших детях, однако позднее стало известно, что одного ребенка удалось спасти. Пострадали 18 человек. Как сообщили в областной федерации баскетбола, соревнований, на которые ехала команда, нет в календаре, турнир не был согласован. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку.