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Считавшегося погибшим в ДТП на Ставрополье ребенка спасли

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Одного ребенка, который считался погибшим при столкновении микроавтобуса и КамАЗа в Ставропольском крае, удалось спасти. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что таким образом в ДТП погибли не шесть, а пять детей.

Ранее в ГИБДД сообщили, что при столкновении микроавтобуса и КамАЗа в Ставропольском крае погибли шестеро детей. Еще 12 человек, в том числе восемь детей, пострадали в аварии, уточнили в ведомстве.

Как пишет Telegram-канал LifeShot, в автобусе ехала юношеская баскетбольная команда. Погибшим детям было от 12 до 14 лет.

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