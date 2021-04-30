Два человека погибли в ДТП с опрокинувшимся автобусом на российской трассе

Два человека погибли, более десяти пострадали в ДТП с опрокинувшимся пассажирским автобусом в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Авария произошла на участке российской трассы между населенными пунктами Лидога и Ванино. В опрокинувшемся автобусе, который следовал из Хабаровска в Советскую Гавань, находились 34 человека, в том числе водитель. По предварительной информации, двое погибли, свыше десяти ранены, рассказал источник агентства. По его словам, водитель транспортного средства не справился с управлением.

Ранее 30 апреля на Ставрополье произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Предварительно, его причиной стало нарушение правил дорожного движения третьей машиной — автомобилем ВАЗ. Изначально сообщалось о шести погибших детях, однако позднее стало известно, что одного ребенка удалось спасти. Пострадали 18 человек.

В ДТП попала юношеская женская команда по баскетболу. Как сообщили в областной федерации баскетбола, соревнований, на которые ехала команда, нет в календаре, турнир не был согласован. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку.