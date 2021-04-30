Названа предварительная причина ДТП с погибшими детьми на Ставрополье

Предварительной причиной смертельного ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на Ставрополье стало нарушение правил дорожного движения третьей машиной — автомобилем ВАЗ. Об этом сообщили в ГИБДД, передает ТАСС.

Предположительно, ВАЗ создал аварийную ситуацию и допустил касательное столкновение с грузовиком, который в свою очередь столкнулся с микроавтобусом Mercedes.

Авария произошла ранее 30 апреля. Изначально сообщалось о шести погибших детях, однако позднее стало известно, что одного ребенка удалось спасти. Пострадали 18 человек. В ДТП попала юношеская женская команда по баскетболу. Как сообщили в областной федерации баскетбола, соревнований, на которые ехала команда, нет в календаре, турнир не был согласован.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Прокуратура начала проверку.