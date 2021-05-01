Врач рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на Ставрополье детей

Все пострадавшие в крупном ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на Ставрополье живы. Об этом рассказал главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог региона Михаил Анненков, передает «Интерфакс».

«На настоящий момент состояние трех пациенток можно расценивать как крайней степени тяжести, троих — как тяжелое и еще две девочки находятся в состоянии средней степени тяжести», — пояснил он.

Собеседник агентства добавил, что тяжесть травм «обусловлена именно сочетанным поражением, то есть скелетной травмой и поражением центральной нервной системы». Анненков также подчеркнул, что все пострадавшие перегоспитализированы в лечебные учреждения краевого центра, им проведен полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий.

Ранее в ГИБДД назвали предварительную причину смертельного ДТП, о котором идет речь. По предварительной информации, ею стало нарушение правил дорожного движения третьей машиной — автомобилем ВАЗ.

Крупное ДТП на Ставрополье с участием грузовика и микроавтобуса произошло 30 апреля. В аварию попала юношеская женская команда по баскетболу. Изначально сообщалось о шести погибших детях, однако позднее стало известно, что одного ребенка удалось спасти. Пострадали 18 человек. Как сообщили в областной федерации баскетбола, соревнований, на которые ехала команда, нет в календаре, турнир не был согласован. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку.