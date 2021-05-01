Водитель грузовика раскрыл подробности смертельного ДТП в Ставрополье

Водитель грузовика Виталий раскрыл подробности смертельного ДТП с участием микроавтобуса в Ставрополье. Его цитирует телеканал «360».

По словам Виталия, его обогнали две машины: он успел пропустить первую, но не увидел вторую. Автомобиль въехал прямо в колесо грузовика, и водитель потерял управление. Виталий признался, что за всю водительскую карьеру подобных ситуаций у него не было.

Когда машина начала переворачиваться, Виталий выпал из кабины. «Сначала ничего не было. Потом уже ключица заболела, шея, руку разрезал, колено болит и голова. Шоковое состояние», — поделился мужчина.

Крупное ДТП на Ставрополье с участием грузовика и микроавтобуса произошло 30 апреля. В аварию попала юношеская женская команда по баскетболу. Изначально сообщалось о шести погибших детях, однако позднее стало известно, что одного ребенка удалось спасти. Пострадали 18 человек. Как сообщили в областной федерации баскетбола, соревнований, на которые ехала команда, нет в календаре, турнир не был согласован. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку.