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Момент смертельной аварии с детьми в Ставрополье попал на видео

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Момент смертельной аварии в Ставропольском крае, в которой погибли пятеро детей, попал на видео. Запись публикует в субботу, 1 мая, Telegram-канал LIFE SHOT.

На видео показано, как на трассе Р-216 ВАЗ выезжает на встречную полосу, пытаясь совершить обгон, из-за чего происходит лобовое столкновение с грузовиком. Затем водитель микроавтобуса, в котором находились дети и их сопровождающие, пытается увернуться от грузовика, но не успевает.

Ранее в областной администрации рассказали, что в ДТП попала юношеская женская команда по баскетболу. В машине находились 13 девочек 2008 года рождения и их тренер. 14-м ребенком была племянница водителя.

Авария произошла 30 апреля. Изначально была информация о шести погибших детях, однако позднее стало известно, что одного ребенка спасли. По данным источника ТАСС, пострадали всего 18 человек. Дети ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск.

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