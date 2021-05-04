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В МЧС опровергли гибель троих человек в московской гостинице

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Фото: Telegram-канал Baza

Главное управление МЧС России по Москве опровергло гибель троих человек в столичной гостинице на юго-востоке города. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, в ходе тушения пожара были спасены 305 человек, семь человек пострадали. Троим потребовались реанимационные действия. Один из них пришел в сознание, реанимация еще двоих продолжается. «Погибших нет», — уточнили в МЧС.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову, надзорное ведомство проводит проверку после инцидента.

Ранее сообщалось, что при тушении пожара в гостинице по адресу: 6-я Кожуховская, 26 в Москве были найдены три тела погибших.

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