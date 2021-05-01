Двое детей и шестеро взрослых погибли при пожаре в доме под Пермью

Двое детей и шестеро взрослых погибли при пожаре в жилом доме в Кудымкарском городском округе Пермского края. Об этом сообщает Telegram-канал «LIFE SHOT».

О том, что есть погибшие, также ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Однако их число не уточняется. Информация о пожаре поступила в 03:33 по Москве.

Причины пожара устанавливаются, на месте работают экстренные службы.

30 апреля в Екатеринбурге 11-летняя девочка, спасаясь от пожара в квартире, вылезла на карниз 17-го этажа из-за дыма. Она пробыла там около получаса, ее спасли изнутри квартиры.

Ранее в апреле в городе Аше Челябинской области квартира сгорела из-за короткого замыкания у робота-пылесоса, оставленного хозяевами на ночь заряжаться. В результате пострадала семья с пятилетним ребенком — родители и их дочь получили ожоги первой степени.