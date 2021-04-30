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Пожар заставил российскую школьницу вылезти на карниз 17 этажа

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В Екатеринбурге 11-летняя девочка, спасаясь от пожара в квартире, вылезла на карниз 17-го этажа, сообщает E1.

Инцидент случился 30 апреля на улице Колмогорова уральской столицы. В квартире на последнем этаже загорелись домашние вещи, начал задымляться подъезд. Около 40 жителей многоэтажки самостоятельно вышли из здания, однако школьница покинуть жилье не смогла — дым заставил ее вылезти на карниз окна. По свидетельствам очевидцев, она пробыла там около получаса, а «пожарная лестница к дому не торопилась».

В итоге девочку спасли изнутри квартиры. Пожарные принесли специальную маску, которая позволяет эвакуироваться в дыму. Спасатели рассказали, что школьница в удовлетворительном состоянии, ее отвезли в больницу.

Ранее в городе Аше Челябинской области квартира сгорела из-за короткого замыкания у робота-пылесоса, оставленного хозяевами на ночь заряжаться. В результате пострадала семья с пятилетним ребенком — родители и их дочь получили ожоги первой степени.

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