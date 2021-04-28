Восемь человек погибли из-за пожара в хостеле в центре Риги

Как минимум восемь человек погибли в крупном пожаре, который произошел в одном из хостелов на улице Меркеля в центре Риги. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу Латвии.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в старом шестиэтажном здании, где располагались несколько квартир и бюджетная гостиница, пожарные получили сигнал около 5:00 по местному времени (совпадает с московским). В скором времени огонь перекинулся на крышу. Предварительно, очаг возгорания находился в хостеле, где проживали иностранные студенты.

Спасателям удалось эвакуировать 24 человека, шесть из них были переданы врачам в среднетяжелом состоянии из-за ожогов и отравления угарным газом. Окончательное число погибших пока не называется, внутри еще могут оставаться люди. Отмечается, что ликвидировать пожар не удалось до сих пор, в здании стояла железная дверь с кодовым ключом, которая изначально затруднила работу спасателей.

Ранее россиянин из села Знаменка в Башкирии решил согреться с помощью костра на кухне и случайно сжег квартиру. Никто не пострадал, люди успели спастись благодаря пожарным извещателям. В квартире не было электричества, газа и отопления.