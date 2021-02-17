На Украине в пожаре сгорели более 200 свиней

Более 200 свиней погибли во время крупного пожара на ферме в селе Журавка Черниговской области Украины. Сообщение об этом появилось на сайте Национальной полиции региона.

По данным ведомства, огонь вспыхнул ночью в одном из сараев, где спали животные. Хозяева не смогли оперативно потушить возгорание, около 230 свиней оказались в ловушке и сгорели заживо. Работники фермы при пожаре не пострадали.

Отмечается, что пламя также повредило несколько хозяйственных построек. Сейчас на месте работают следователи и специалисты. Они пытаются выяснить причину возгорания.

Ранее в сеть попали кадры, как сотни одичавших свиней уничтожают огороды в Полтавской области Украины. Позже было установлено, что животные сбежали от хозяина. Местным властям пришлось нанимать специалиста по отлову скота.