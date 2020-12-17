Бандиты авторитета Сохатого скормили свиньям похищенного гангстера с Украины

Раскрыта судьба похищенного в России украинского авторитета Юрия Василенко, который являлся основным фигурантом дел об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера партии «Оплот» Евгения Жилина. Версию исчезновения Василенко приводит «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, авторитета похитили бандиты из группировки Александра Сошникова, известного в криминальных кругах как Сохатый. Они подкараулили гангстера у ресторана «Базилик» в Москве, велели добровольно сесть в их машину. Василенко, в прошлом занимавшийся боксом, оказал сопротивление и пытался сбежать. Сохатый выстрелил мужчине в ногу, после чего истекающего кровью Василенко погрузили в багажник, увезли в Курск и убили.

Оперативники задержали Сохатого и двух других участников нападения. На допросах все обвиняемые уверяли, что ничего не знают о судьбе похищенного украинского авторитета. Однако исследование на полиграфе подтвердило, что тело авторитета было скормлено животным.

По данным издания, бандиты скормили тело Василенко свиньям — на это указывает и то, что вскоре после похищения банда Сохатого оказалась на свиноферме.

Ранее сообщалось, что в России поймали еще одного подозреваемого в похищении украинского гангстера. Задержанным оказался Александр Зикеев.