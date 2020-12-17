СБУ связали с гибелью скормленного свиньям украинского авторитета в России

Служба безопасности Украины (СБУ) могла организовать похищение в Москве украинского авторитета Юрия Василенко — основного фигуранта дел об убийствах бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова и лидера партии «Оплот» Евгения Жилина. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, имеются оперативные данные, указывающие на то, что нападение связано с СБУ и из-за этого в расследовании принимала участие ФСБ России. Василенко похитили бандиты из группировки Александра Сошникова (Сохатый) у столичного ресторана «Базилик». Есть версия, что они скормили заложника свиньям.

Сошников был приближенным вора в законе Виктора Панюшина (Пан), который прежде был криминальным хозяином Курской области, но в настоящее время объявлен в розыск. Известно, что Пан находится на Украине, а у российских правоохранителей есть данные о его сотрудничестве с СБУ, благодаря чему он может там свободно жить. Также СБУ с сентября 2017 года охотилась на Василенко, объявленного Киевом в розыск за организацию убийства Вороненкова. По оперативной информации, Пан по просьбе СБУ мог договориться с Сохатым похитить Василенко, чтобы переправить на Украину. Однако эту версию пока не удалось подкрепить дополнительными доказательствами, указал источник.

Василенко был похищен 10 января 2019 года. В ресторан вошла группа мужчин и приказала авторитету следовать за ними. Тот попытался вырваться и убежать, в результате чего завязалась потасовка, и налетчики начали стрелять. Мужчина получил ранение, его погрузили в багажник машины и увезли.