Силовые структуры
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Эрдоган начал операцию в Сирии
В московском метро заметили пассажира с козой 
Агрессивные индейки полчаса не выпускали мужчину из гаража
США назвали худшее решение в своей истории
Майли Сайрус экстренно госпитализировали
Программа Малышевой получила десятки миллионов государственных вливаний
«Сказочную» свадьбу с полуголой невестой подняли на смех в сети
Участие России в конфликте Турции и Сирии исключили
Прожившая всю жизнь на Украине пенсионерка в 99 лет получила российский паспорт
Новости партнеров

В России поймали еще одного подозреваемого в похищении украинского авторитета

Перейти в «Мою Ленту»

Сотрудники МВД задержали еще одного подозреваемого в похищении украинского авторитета Юрия Василенко, который являлся основным фигурантом дел об убийствах бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера партии «Оплот» Евгения Жилина. Об этом в среду, 9 октября, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанным оказался Александр Зикеев — член преступной группировки из Курской области, которая обвиняется в похищении Василенко. Как пояснил собеседник издания, о причастности Зикеева к этому преступлению оперативникам стало известно почти сразу после нападения на украинского авторитета в январе 2019-го, однако ему вместе с его сообщником все это время удавалось скрываться.

Как отмечает «Росбалт», ранее Зикеев уже был судим: в 2006-м он получил условный срок, попавшись с наркотиками, а в 2007-м суд приговорил его к шести с половиной годам колонии за разбой и незаконное лишение свободы. Освободившись, мужчина примкнул к курской группировке, с котором и совершил похищение Василенко.

По данным агентства, на данный момент трое обвиняемых по этому делу, включая Зикеева, находятся в СИЗО. На свободе остается еще один участник группировки — шансонье из Курска Дмитрий Поляков, известный под сценическим псевдонимом Дон. По словам сообщников Полякова, именно он увез Василенко после нападения на него в неизвестном направлении.

В феврале сообщалось, что задержанные на тот момент похитители Василенко рассказали, что авторитет уже мертв. Они также указали примерное место, где спрятано тело.

Василенко был похищен 10 января из московского ресторана «Базилик». Как сообщалось, в помещение заведения вошла группа мужчин и приказала авторитету следовать за ними. Тот попытался вырваться и убежать, в результате чего завязалась потасовка, и налетчики начали стрелять. Мужчина получил ранение, его погрузили в багажник машины и увезли.

Во время обысков в квартире авторитета был обнаружен целый арсенал оружия, включая снайперские винтовки и взрывчатые вещества. Василенко считался влиятельным криминальным авторитетом на Украине, поддерживавшим тесные связи с представителями российских мафиозных кругов. В Москве он проживал нелегально по паспорту на чужое имя и вел практически подпольный образ жизни.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Последний — Дон
Похитившие украинского авторитета в Москве признались в его убийстве
Раскрыто похищение украинского авторитета Василенко
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03Сегодня
Софья Жукова

«Я вам руки и головы поотрубаю»

Эта пенсионерка — самая старая серийная убийца России. Ее не могли поймать более 10 лет
14:58Сегодня

Появились подробности работы подразделения ГРУ по «дестабилизации Европы»

14:23Сегодня

Российскую соцработницу посадили за убийство двух инвалидов

14:00Сегодня

Гражданин Перу обокрал судью из Мозамбика в московском ресторане

Силовые структуры00:01 3 октября

«Приятный человек с налетом гламура»

Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
11:07Сегодня

Убийцей 91-летнего ветерана и его супруги оказался молодой россиянин

09:57Сегодня

ФСБ разоблачила «благотворительную организацию» из 100 спонсоров террористов

09:13Сегодня

Экс-сенатор Арашуков назвал «заказчиков» уголовного дела против него

Силовые структуры00:0227 сентября
Гела Кардава

Взял и вышел

Лидера воровского клана внезапно отпустили из тюрьмы. Теперь он хочет свести счеты
04:46Сегодня

ФСБ придумала новый запрет для бывших сотрудников ФСБ

21:57 8 октября

Глава СКР завел дело на судью за попытку мошенничества на миллионы рублей

20:01 8 октября

Российские полицейские пытали задержанного раскаленным утюгом

Россия
Прожившая всю жизнь на Украине пенсионерка в 99 лет получила российский паспорт
«Мы сидим на ядерных бомбах»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
Участие России в конфликте Турции и Сирии исключили
«Пьяным народом легче управлять»
Как водка стала частью российской истории и превратилась в миф о россиянах
Владимир Путин«Украина... Я даже не знаю, что там осталось»
Что Владимир Путин думает о наследии СССР, уходе России от доллара и Трампе?
Назван плюс глобального потепления для россиян
«Пациент умер — и никто ничего не докажет»
Россияне десятилетиями дают взятки врачам. Почему эти деньги губят медицину всей страны?
Все материалы
Мир
США назвали худшее решение в своей истории
Красная крепость
Как Северная Корея пыталась построить рай и обрекла свой народ на нищету
Опубликованы кадры с расстрелявшим людей у синагоги в Германии
Кислотные застенки
ЦРУ десятилетиями испытывало наркотики и яды на американцах. Информацию об этом уничтожили
Эрдоган начал операцию в Сирии
«Сталин и Мао слушают нас»
Китай был младшим братом СССР. Но за 70 лет он стал сильнее, богаче и мудрее
Эрдоган рассказал Путину о грядущем вторжении в Сирию
Все материалы
Бывший СССР
Украинский премьер затруднился назвать сроки выполнения предвыборных обещаний
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
На Украине «формулу Штайнмайера» назвали медийным продуктом
Киев митингует против «формулы Штайнмайера»
Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом
В Киеве захотели помочь с расследованием роли Украины в крушении «Боинга»
«Надо удирать в Россию»
Почему польские белорусы радовались пакту Молотова-Риббентропа и мечтали вернуться в СССР
Министр обороны Украины исключил амнистию ополченцев Донбасса
Все материалы
Экономика
Nissan отозвал сотни тысяч автомобилей в России
Золотая чаша
Убытки, обман и головная боль партнеров по всему миру: сеть «Даблби» в центре скандала
Петербургская «Галерея» сфальсифицировала обвинения против арендаторов
Ход слоном
Как Сбербанк борется с цифровым мошенничеством
«Газпром» поверил в закупку своего газа Украиной
Михаил Богданов«Пришлось проделать большую работу, чтобы поменять мышление»
Основатель издательства о стереотипах и языке комиксов
Дом «Донстроя» первым в России получил статус LEED Gold
Все материалы
Силовые структуры
Появились подробности работы подразделения ГРУ по «дестабилизации Европы»
Софья Жукова«Я вам руки и головы поотрубаю»
Эта пенсионерка — самая старая серийная убийца России. Ее не могли поймать более 10 лет
Российскую соцработницу посадили за убийство двух инвалидов
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Гражданин Перу обокрал судью из Мозамбика в московском ресторане
«Приятный человек с налетом гламура»
Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
Убийцей 91-летнего ветерана и его супруги оказался молодой россиянин
Все материалы
Наука и техника
Россия запустила мощнейшую противокорабельную ракету
«Я точно не гений!»
Хидео Кодзима о русских фанатах, вызывающей Death Stranding и одиночестве
Россия восстановит уничтоженные Индией Су-30
«Злые, опасные русские агрессоры»
Война на Украине и русофобия: почему новую Call of Duty хотят запретить в России
Ми-35 снес трибуны на военном параде
«Конец унижений и страданий»
Китай показал миру свои секретные ядерные ракеты. Это оружие держит в страхе США
Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей
Все материалы
Спорт
Жена бывшей звезды АПЛ разоблачила жену звезды АПЛ
Кира Иванова«Скоро меня не будет, но мне не страшно»
Эта фигуристка выиграла для СССР первую медаль Олимпиады. За что ее жестоко убили?
Сборная России по регби проиграла 0:61 и установила антирекорд Кубка мира
Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп«Когда кричу, выгляжу как серийный убийца»
«Ливерпуль» уходит в отрыв, «Сити» сенсационно проигрывает — главные события тура АПЛ
Федор Емельяненко узнал имя следующего соперника
Геннадий Головкин (слева) и Сергей Деревянченко«Ограбление» по-казахски
Головкин побил украинца Деревянченко и снова стал чемпионом. Но бой оставил много вопросов
Месси поведал о желании Неймара
Все материалы
Культура
Майли Сайрус экстренно госпитализировали
Пол МаккартниИм все мало
Маккартни, Мадонна и Тарантино решили писать книги. Что из этого получилось?
Кокаин заставил Элтона Джона раздеться на камеру и ударить менеджера
«Мы создали что-то совершенно новое»
Легендарный продюсер Джерри Брукхаймер о двух Уиллах Смитах в «Гемини», технологиях и комиксах
Тима Белорусских нарисовал пенис в паспорте попросившей автограф фанатки
В мюзикле «Призрак Оперы»«Ада не существует, я знаю»
Сара Брайтман о России, загробной жизни и неудавшемся полете в космос
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярная соцсеть «случайно» слила личные данные пользователей
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Гусман отреагировал на слова о поборах в КВН и вспомнил о карах во времена СССР
«Google замалчивает свои контракты»
Лучшие интернет-компании мира мечтают сотрудничать с ЦРУ. Кто из них уже под колпаком?
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Юлия ЮзикРоссийскую журналистку задержали в Иране
Юлию Юзик обвиняют в связях с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы
Блогер разыграл геймера с помощью беспроводной мыши и довел его до истерики
Все материалы
Ценности
«Сказочную» свадьбу с полуголой невестой подняли на смех в сети
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Фраза на свадебном платье жены Джастина Бибера смутила фанатов
Пиво, брецель, декольте
Как нарядиться на Октоберфест и не ударить в грязь лицом
Опубликовано фото недовольного Ельцина в магазине одежды
Увидеть и умереть
Капельницы, груди и горшки. Что творилось на Неделе моды в Париже
Невеста сговорилась с шафером и довела жениха до слез на свадьбе
Все материалы
Путешествия
Путешественники рассказали о клопах и плесени в российских самолетах
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Пассажиры застряли на круизном лайнере и подняли бунт
«Они заменяют шампанское смесью мамахуаны со спрайтом»
Экзотика, жаркие танцы и куклы вуду: что найдут россияне в Доминиканской Республике
Драка пилота и стюардессы в самолете попала на видео
Затаившийся Аньхой
Эта китайская провинция ждала русских туристов долгие годы. Стоит ли туда ехать?
Раскрыты лайфхаки для дешевого путешествия
Все материалы
Из жизни
Агрессивные индейки полчаса не выпускали мужчину из гаража
«Чем больше новостей из дома, тем меньше хочу вернуться»
История россиянки, которая переехала в Африку и сбежала оттуда в Испанию
Женщина час боролась с крокодилом и выжила
Кадр из сериала «Клиника»«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»
Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
Опытный плотник выдернул из сердца семисантиметровый гвоздь и выжил
Кошмар наяву
Эти люди совершили убийства во сне. Они ничего не помнят, но вынуждены за это отвечать
Отец заманил дочь с лишним весом в спортзал деньгами
Все материалы
О каких родственниках «Копейки» не подозревали советские автолюбители
Спорткары, купе и кабриолеты из Fiat 124, ставшего в СССР легендарным ВАЗ 2101
Lamborghini Urus на Алтае
Легитимизация: суперкар среди кроссоверов странствует в горах Южной Сибири
Автомобили-бестселлеры России
Названы самые продаваемые модели сентября 2019 года
Rolls-Royce Phantom Privacy Suite: просто автомобиль за 55 миллионов
Видео: он создан, чтобы ездить, но в нем вполне можно жить
Создатели родстера «Крым» рассказали о его недостатках
Появилось первое изображение нового Skoda Rapid для России
«АвтоВАЗ» опроверг скорое появление новой модели Lada
Все материалы
Дом
Популярный в России вид застройки предложили запретить
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
Ипотека оказалась недоступной для большинства россиян
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну
Так жить нельзя
Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
В России подорожала аренда жилья
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россиянам дадут больше выходных и праздников
Чем займутся депутаты Госдумы в сентябре
В России появится третий по счету быстровозводимый скалодром
Все материалы