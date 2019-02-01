Раскрыто похищение украинского авторитета Василенко

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли похищение украинского криминального авторитета Юрия Василенко, фигуранта дел об убийствах бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера партии «Оплот» Евгения Жилина. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщает «Росбалт».

По данным агентства, накануне в Курске был задержан авторитет Александр Сошников, а в Москве — член мазуткинской преступной группировки Владимир Тайманкин. По версии следствия, первый был одним из организаторов нападения на Василенко, второй при похищении выполнял функции водителя. Ведутся поиски еще трех человек, в том числе шансонье Дмитрия Полякова, известного под псевдонимом Дон и, предположительно, являющегося участником курской группировки.

Материалы по теме Украинского криминального авторитета похитили в Москве Его подозревают в убийстве экс-депутата Вороненкова и лидера «Оплота» Жилина

Задержанные Сошников и Тайманкин обвиняют в содеянном друг друга. Они не говорят о судьбе самого Василенко, но, как считают оперативники, его уже нет в живых, он мог скончаться от ранения, полученного при похищении.

Следователи установили, что по приезде в Москву Василенко выступал посредником в различных операциях — к примеру, при вывозе с Украины в Россию денег и антиквариата, «обнальных» сделках и заказных убийствах в России и других странах. Силовую операцию, по данным «Росбалта», выполняли курские бандиты, и за ряд последних операций украинский авторитет заплатил им меньше, чем обещал, заявив, что с ним тоже расплатились не до конца, а часть средств ушли в общак.

После того как имя Василенко появилось в СМИ в связи с убийствами Вороненкова и Жилина, его отодвинули от денежных проектов и криминальных заданий, связанных с Украиной, с ним перестал общаться влиятельный представитель криминального мира. Он провел беседу с «курскими» и рассказал, что за все заказы Василенко получал деньги в полном объеме, прикарманивал большую часть и не желал делиться с исполнителями.

После этого «курские» приехали за Василенко в ресторан «Базилик» и увезли его, при похищении авторитет оказал сопротивление и был тяжело ранен.

Во время обысков в квартире Василенко обнаружили целый арсенал оружия, в том числе снайперские винтовки и взрывчатые вещества. Василенко был влиятельным криминальным авторитетом на Украине, поддерживал тесные связи с представителями российских мафиозных кругов. В Москве он проживал нелегально по паспорту на чужое имя и вел практически подпольный образ жизни.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!