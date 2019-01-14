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Похищение украинского авторитета в Москве связали с российскими бандитами

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Украинского криминального авторитета Юрия Василенко, проходящего фигурантом по делам об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера партии «Оплот» Евгения Жилина, могли похитить его знакомые. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает «Росбалт».

Как отметил источник издания, к совершению преступления могут быть причастны представители криминальных кругов Курской области, хорошо знавшие Василенко. Один из них, в частности, мог принимать участие в убийстве Жилина. По версии следствия, после этого между Василенко и курскими бандитами и возникли разногласия, касавшиеся финансовых вопросов и опасений, что в случае задержания авторитет может рассказать лишнее и назвать имена соучастников.

По словам собеседника агентства, после того, как имя Василенко, связанное с историями об убийствах Вороненкова и Жилина, прозвучало в СМИ, его отодвинули от денежных проектов, перестали привлекать к обнальным операциям и поручать исполнение заданий, связанных с Украиной. Кроме того, с Василенко перестал общаться вор в законе Владимир Тюрин (Тюрик). За неделю до похищения Василенко пригласили на встречу курские бандиты — и он ее проигнорировал.

Вечером 10 января в московский ресторан «Базилик», где находился Василенко, вошла группа мужчин и приказала авторитету следовать за ними. Тот попытался вырваться и убежать, в результате чего завязалась потасовка, и налетчики начали стрелять. Мужчина получил ранение, его погрузили в багажник машины и увезли. Судя по следам, оставленным на месте преступления, эксперты сделали вывод, что похищенный получил тяжелое ранение и вероятность найти его живым крайне мала.

Во время обысков в квартире авторитета был обнаружен целый арсенал оружия, включая снайперские винтовки и взрывчатые вещества. Василенко был влиятельным криминальным авторитетом на Украине, поддерживавшим тесные связи с представителями российских мафиозных кругов. В Москве он проживал нелегально по паспорту на чужое имя и вел практически подпольный образ жизни.

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