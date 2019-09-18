Сотни одичавших свиней уничтожили огороды на Украине

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В селе на Полтавщине начали отлов одичавших свиней, которые с начала лета оказались на свободе. Об этом сообщает ТСН. Запись сюжета доступна на YouTube.

На кадрах видно, как стадо свиней бегает по хозяйствам и уничтожает урожай. Животные провели на свободе около трех месяцев. «Кто-то открыл сарай, и более сотни голов разбежались по улицам. Хозяин скот ловить отказался. Законного пути решения проблемы искали три месяца. И вот наняли профессионального ловца животных», — говорится в сюжете.

Ранее стало известно, что в селе Ковалевка Николаевской области Украины вьетнамские свиньи съели часть своего мертвого хозяина. Соседи обнаружили растерзанное тело 80-летнего мужчины на территории его же домовладения. Они нашли туловище без головы, рук и внутренних органов, которые, предположительно, были съедены свиньями. Отмечается, что в последний раз живым мужчину видели в субботу, 17 февраля. Не исключается, что он мог скончаться прямо во дворе собственного дома, после чего голодные свиньи обглодали его труп.

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