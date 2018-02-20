Свиньи съели украинца

В селе Ковалевка Николаевской области Украины вьетнамские свиньи съели часть своего мертвого хозяина. Об этом сообщает местный ресурс Novosti N.
Соседи обнаружили растерзанное тело 80-летнего мужчины на территории его же домовладения. Они нашли туловище без головы, рук и внутренних органов, которые, предположительно, были съедены свиньями.
Отмечается, что в последний раз живым мужчину видели в субботу, 17 февраля. Не исключается, что он мог скончаться прямо во дворе собственного дома, после чего голодные свиньи обглодали его труп.
Ресурс «Преступности.НЕТ» указывает, что мужчина держал у себя вьетнамских свиней более шести лет. «[Свиньи] его загрызли. Вы представляете, они человечину уже попробовали. Дети ходят, люди, мы боимся. Они голодные», — рассказала изданию жительница села.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай»).