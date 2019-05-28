Украина столкнулась с дефицитом сала

За последние два года сало на Украине подорожало почти на 70 процентов, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на данные Госстатистики. К этому привел дефицит на внутреннем рынке и связанная с ним необходимость импорта.

В апреле 2017 года килограмм сала стоил 44,6 гривны (92,3 рубля), в апреле 2019-го — 75,7 гривны (185,66 рубля).

Средняя стоимость свинины за это же время выросла на 37 процентов: с 84,6 до 116,1 гривны за килограмм.

В числе причин власти указывают инфляцию и эпидемию африканской чумы свиней (АЧС). «Болезнь обусловила уничтожение более 32 тысяч голов свиней, и это только по официальным данным. На этом фоне рекордно вырос импорт свинины на Украину из-за границы. За прошлый год мы увеличили показатели импорта в пять раз», — приводятся слова депутата Верховной Рады Сергея Тригубенко.

Зимой прошлого года украинский парламентарий Алексей Дорошенко рассказывал о годовом подорожании сала на 67 процентов. При этом индекс овощной корзины, по его данным, вырос на 37 процентов.

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