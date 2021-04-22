Российская семья лишилась квартиры из-за робота

В городе Аше Челябинской области минувшей ночью произошел пожар в пятиэтажном доме. Предварительно установлено, что возгорание началось из-за сбоя в работе электрооборудования — хозяева одной из квартир на ночь оставили на зарядке робот-пылесос. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС.

По данным спасателей, пожар возник в квартире на четвертом этаже, в результате пострадала семья с пятилетним ребенком — родители и их дочь получили ожоги первой степени, кроме того, они лишились крыши над головой. Пожарным пришлось вывести из подъезда 16 человек, включая двоих детей. Еще полтора десятка жильцов эвакуировались самостоятельно.

Владельцы квартиры пояснили, что они не выключили из розетки робот-пылесос. Из-за этого могло произойти короткое замыкание. В МЧС посоветовали не оставлять в квартире включенными стиральные машины, зарядки мобильных телефонов, бытовую технику. Также необходимо следить за состоянием электропроводки.

В марте 2021-го житель Сочи и его сын погибли в результате взрыва электросамоката в квартире. Как выяснилось позже, погибших можно было спасти, если бы пожарная бригада вовремя приехала на место происшествия. Этому помешали припаркованные у дома автомобили. Скорая помощь также не смогла подъехать к зданию.

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