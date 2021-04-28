Владельцев Невской мануфактуры после пожара оштрафовали на 80 тысяч рублей

Акционерное общество «Невская мануфактура» оштрафовано на 80 тысяч рублей после пожара в здании фабрики, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Постановление о привлечении к административной ответственности по части 12 статьи 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок предписания пожарного надзора») вынесено мировым судьей. Штраф в 80 тысяч рублей — это максимальное наказание по данной статье для юридических лиц.

Ранее в отношении гендиректора Невской мануфактуры и его заместителя возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»). Оно было возбуждено в связи с гибелью пожарного. Следствие намерено решить вопрос об избрании топ-менеджерам меры пресечения после предъявления обвинения.

Пожар в здании мануфактуры, относящемся к объектам культурного наследия, произошел 12 апреля. Ему присвоили максимальный ранг сложности. Возгорание удалось ликвидировать только через 4 дня, 16 апреля. Во время тушения пожара погиб командир отделения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил за восстановление сгоревшего здания и подчеркнул, что подобные случаи — повод усилить ответственность собственника за содержание зданий, которые являются объектами культурного наследия.