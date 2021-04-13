Дымящиеся руины «Невской мануфактуры» показали с воздуха

Дымящиеся руины, оставшиеся от загоревшейся «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге, показали с воздуха. Видеозапись опубликовал Telegram-канал LifeShot.

На кадрах видно практически полностью выгоревшее и дымящееся здание. Некоторые его части до сих пор заливают водой пожарные.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что предварительной причиной пожара на мануфактуре мог стать поджог.

Пожар произошел 12 апреля, ему присвоили максимальный ранг сложности. По данным источника «Интерфакс», он начался в помещении, которое сдавали в аренду организации, производящей лодки из ПВХ. Площадь возгорания составила около 10 тысяч квадратных метров, его удалось локализовать через 10 часов. Глава пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка сообщил, что от здания остался только остов и заходить внутрь опасно для пожарных, они работают снаружи.

При тушении погиб командир пожарной части, пострадали трое спасателей. Гендиректора «Невской мануфактуры» и его заместителя задержали, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»).