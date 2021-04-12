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Тело погибшего обнаружили на месте пожара на «Невской мануфактуре»

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Фото: Андрей Бессонов / РИА Новости

На месте крупного пожара в Санкт-Петербурге, где горит здание «Невской мануфактуры», обнаружили сильно обгоревшее тело погибшего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по городу.

Собеседник агентства добавил, что личность погибшего устанавливается.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России, за медицинской помощью после возгорания на «Невской мануфактуре» обратились пять человек, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, еще два человека получили легкие поражения. Еще одному оказана амбулаторная помощь. В пресс-службе управления МЧС по городу агентству уточнили, что при тушении пожара пострадали три сотрудника ведомства: два получили травмы тяжелой степени, один — легкие.

Ранее сообщалось, что огонь с горящего здания «Невской мануфактуры» перекинулся на соседний дом. Местные жители пытались самостоятельно предотвратить возникновение пожара, но кровля здания все равно загорелась.

О пожаре на мануфактуре стало известно ранее 12 апреля. При его тушении погиб командир пожарной части. Пожару на мануфактуре присвоили максимальный ранг сложности. На опубликованных кадрах с места ЧП видны черный густой дым, полыхающий огонь и пожарные машины.

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