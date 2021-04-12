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Второй пожарный погиб в горящем здании мануфактуры в Петербурге

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Фото: Василий Петров / «Коммерсантъ»

При пожаре в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге погиб еще один сотрудник МЧС. Об этом в своем Telegram-канале пишет 78.ru со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, пожарный скончался в госпитале.

О том, что при тушении пожара на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге погиб командир пожарной части, стало известно ранее 12 апреля. Сообщалось еще о двоих пострадавших. Еще 40 человек эвакуировали.

Пожару на мануфактуре присвоили максимальный ранг сложности. На опубликованных кадрах с места ЧП видны черный густой дым, полыхающий огонь и пожарные машины.

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