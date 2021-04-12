МЧС опровергло гибель второго сотрудника при пожаре на «Невской мануфактуре»

Информация о гибели второго пожарного, пострадавшего при тушении пожара на «Невской мануфактуре», не соответствует действительности. Опровержение озвучили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что мужчина госпитализирован.

Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что пострадали 30-летний заместитель начальника 64-й пожарной части и 31-летний пожарный 25-й части. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии с ожогами до 50 процентов тела.

31-летний командир отряда, предварительно, умер от обширных ожогов, полученных при выбросе пламени.

Ранее о гибели пожарного сообщил Telegram-канал 78.ru со ссылкой на источник. По его данным, мужчина умер в больнице.

Пожару на мануфактуре присвоили максимальный ранг сложности. На опубликованных кадрах с места ЧП видны черный густой дым, полыхающий огонь и пожарные машины. Площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров.