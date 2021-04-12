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Огонь с горящей мануфактуры в Петербурге перекинулся на соседний дом

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Огонь с горящего здания Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге перекинулся на соседний дом. Видео с места пожара публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На появившихся в сети кадрах видно, как горит крыша здания, а вокруг бегают дети.

Сообщается, что местные жители пытались самостоятельно предотвратить возникновение пожара, но кровля здания все равно загорелась.

О пожаре на мануфактуре стало известно ранее 12 апреля. При его тушении погиб командир пожарной части. Пожару на мануфактуре присвоили максимальный ранг сложности. На опубликованных кадрах с места ЧП видны черный густой дым, полыхающий огонь и пожарные машины.

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