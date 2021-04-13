После гибели пожарного на «Невской мануфактуре» задержаны ее руководители

В Санкт-Петербурге следователи задержали гендиректора предприятия «Невская мануфактура» и его заместителя по уголовному делу, возбужденному после возникшего там пожара. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета России.

Им вменяется статья 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»). Уголовное дело по данной статье было возбуждено в связи с гибелью сотрудника МЧС, участвовавшего в тушении пожара.

Следствие намерено решить вопрос об избрании топ-менеджерам меры пресечения после предъявления обвинения.

По состоянию на 9:00 по московскому времени 13 апреля в завалах здания «Невской мануфактуры» продолжается горение на площади 500 квадратных метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

В тушении участвуют 37 пожарных машин.

О пожаре на мануфактуре стало известно ранее, 12 апреля. При его тушении погиб командир пожарной части. Пожару на мануфактуре присвоили максимальный ранг сложности.