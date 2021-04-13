Беглов выступил за восстановление сгоревшей «Невской мануфактуры»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил за восстановление сгоревшего здания «Невской мануфактуры». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Новое строительство на территории утраченного объекта культурного наследия невозможно по закону "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", возможно только восстановление», — приводит пресс-служба слова Беглова.

Губернатор Петербурга отметил, что здание мануфактуры серьезно пострадало в результате пожара, величина ущерба устанавливается. Он подчеркнул, что подобные случаи — повод усилить ответственность собственника за содержание зданий, которые являются объектами культурного наследия.

Пожаре на «Невской мануфактуре» начался в понедельник, 12 апреля. При его тушении погиб командир пожарной части. Позже на месте пожара было обнаружено тело еще одного погибшего. Пожару на мануфактуре присвоили максимальный ранг сложности.