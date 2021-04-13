Названа предварительная причина пожара на «Невской мануфактуре»

Причиной пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге мог стать поджог. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, умышленный поджог — это предварительная причина.

О пожаре на мануфактуре стало известно ранее, 12 апреля. При его тушении погиб командир пожарной части. Пожару на мануфактуре присвоили максимальный ранг сложности. По информации на утро 13 апреля, продолжается горение на площади 500 квадратных метров.

Также были задержаны гендиректор предприятия и его заместитель по уголовному делу, возбужденному после возникшего пожара. Им вменяется статья 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»).